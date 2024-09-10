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Збиття безпілотника у рф: постраждали 5 людей, загинула дитина

Збиття безпілотника у рф: постраждали 5 людей, загинула дитина

Київ • УНН

 • 33174 перегляди

У результаті збиття безпілотника по багатоповерховому будинку в російському раменському постраждали 5 осіб. Один госпіталізований, четверо отримали осколкові поранення, загинула 9-річна дитина.

Унаслідок збиття безпілотника у російському раменському постраждали п’ятеро осіб. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За інформацією, в результаті збиття безпілотника на багатоповерховий будинок в раменському постраждали 5 людей. Один з мешканців був терміново госпіталізований і зараз перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Ще чотири особи отримали осколкові поранення в оселях. Крі того, загинула 9-річна дитина.

У рф збили 10 безпілотників, що летіли на москву: аеропорти закриті10.09.24, 04:21 • 36963 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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