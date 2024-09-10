Збиття безпілотника у рф: постраждали 5 людей, загинула дитина
Київ • УНН
У результаті збиття безпілотника по багатоповерховому будинку в російському раменському постраждали 5 осіб. Один госпіталізований, четверо отримали осколкові поранення, загинула 9-річна дитина.
Унаслідок збиття безпілотника у російському раменському постраждали п’ятеро осіб. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
За інформацією, в результаті збиття безпілотника на багатоповерховий будинок в раменському постраждали 5 людей. Один з мешканців був терміново госпіталізований і зараз перебуває в лікарні під наглядом медиків.
Ще чотири особи отримали осколкові поранення в оселях. Крі того, загинула 9-річна дитина.
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