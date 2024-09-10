Сбитие беспилотника в рф: пострадали 5 человек, погиб ребенок

В результате сбивания беспилотника в российском раменском пострадали пять человек. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, в результате сбития беспилотника на многоэтажный дом в раменском пострадали 5 человек. Один из жильцов был срочно госпитализирован и сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

Еще четыре человека получили осколочные ранения в домах. Кроме того, погиб 9-летний ребенок.

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