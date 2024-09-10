В рф сбили 10 беспилотников, летевших на москву: аэропорты закрыты

В ночь на 10 сентября рф сбила 10 беспилотников, летевших на москву. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

российские власти проинформировали, что в ночь на 10 сентября было сбито десять беспилотников, которые летели на столицу террористической страны. Один из них был уничтожен в городском округе люберцы, три - в раменском, а еще четыре - в подольском округе.

Мэр москвы заявил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, известно, что сейчас аэропорты "шереметьево", "домодедово" и "внуково" временно закрыты.

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