В рф сбили 10 беспилотников, летевших на москву: аэропорты закрыты
Киев • УНН
В ночь на 10 сентября российские власти сообщили о сбитии 10 беспилотников, направлявшихся в москву. Аэропорты "шереметьево", "домодедово" и "внуково" временно закрыты, разрушений и пострадавших нет.
В ночь на 10 сентября рф сбила 10 беспилотников, летевших на москву. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
российские власти проинформировали, что в ночь на 10 сентября было сбито десять беспилотников, которые летели на столицу террористической страны. Один из них был уничтожен в городском округе люберцы, три - в раменском, а еще четыре - в подольском округе.
Мэр москвы заявил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Кроме того, известно, что сейчас аэропорты "шереметьево", "домодедово" и "внуково" временно закрыты.
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