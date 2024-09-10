У рф збили 10 безпілотників, що летіли на москву: аеропорти закриті
Київ • УНН
У ніч на 10 вересня російська влада повідомила про збиття 10 безпілотників, що прямували до москви. Аеропорти "шереметьєво", "домодєдово" і "внуково" тимчасово закриті, руйнувань і постраждалих немає.
У ніч на 10 вересня рф збила 10 безпілотників, що летіли на москву. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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російська влада поінформувала, що у ніч на 10 вересня було збито десять безпілотників, які летіли на столицю терористичної країни. Один із них був знищений у міському окрузі люберці, три – у раменському, а ще чотири – у подольському окрузі.
Мер москви заявив, що на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає.
Крім того, відомо, що наразі аеропорти "шереметьєво", "домодєдово" і "внуково" тимчасово закриті.
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