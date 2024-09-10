Ховалися за зупинкою: жителі бєлгорода не знайшли місць в укритті під час повітряної тривоги
Київ • УНН
У російському Бєлгороді люди не змогли сховатися в укриттях через нестачу місць. Багато укриттів у місті встановлені без дахів, а біля шкіл їх недостатньо для всіх учнів і батьків.
Жителі російського міста Бєлгорода констатують, що не можуть знайти укриттів у період тривоги. Значна частина укриттів у місті - без дахів. Про це повідомляє ТГ-канал "Astra", передає УНН.
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У рф жителям бєлгорода не вистачило місця в укритті. Інцидент стався під час ранкової повітряної тривоги, на зупинці "Педколедж".
Не вистачило місця в укритті всім охочим, розповіли в місцевих пабліках
У коментарях очевидці повідомляють, що "намагалися пропустити в укриття дітей-школярів і людей старшого віку. Самі ж "ховалися за зупинковим комплексом".
Така ж ситуація складається не тільки на комплексах зупинок. У місті встановлено багато укриттів без дахів, -пишуть мешканці міста у мережі.
Учора стояли чекали дітей зі школи, в одне укриття і діти, і батьки не влізуть однозначно. Біля шкіл було б непогано додати хоча б по одному ще
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