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Ховалися за зупинкою: жителі бєлгорода не знайшли місць в укритті під час повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 16820 перегляди

У російському Бєлгороді люди не змогли сховатися в укриттях через нестачу місць. Багато укриттів у місті встановлені без дахів, а біля шкіл їх недостатньо для всіх учнів і батьків.

Жителі російського міста Бєлгорода констатують, що не можуть знайти укриттів у період тривоги. Значна частина укриттів у місті - без дахів. Про це повідомляє ТГ-канал "Astra", передає УНН.

Деталі

У рф жителям бєлгорода не вистачило місця в укритті. Інцидент стався під час ранкової повітряної тривоги, на зупинці "Педколедж".

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Не вистачило місця в укритті всім охочим, розповіли в місцевих пабліках

- пише ТГ-канал "Astra".

У коментарях очевидці повідомляють, що "намагалися пропустити в укриття дітей-школярів і людей старшого віку. Самі ж "ховалися за зупинковим комплексом".

Така ж ситуація складається не тільки на комплексах зупинок. У місті встановлено багато укриттів без дахів, -пишуть мешканці міста у мережі.

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Учора стояли чекали дітей зі школи, в одне укриття і діти, і батьки не влізуть однозначно. Біля шкіл було б непогано додати хоча б по одному ще

- сказано в одному з коментарів, пише «Astra».

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