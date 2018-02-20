Прямое вторжение российской армии помешало полному завершению АТО - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В формате антитеррористической операции было освобождено более двух третьих оккупированного Донбасса, однако вторжение подразделений российской армии помешало полному и успешному завершению АТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время подписания закона о реинтеграции Донбасса, передает УНН.
"Безусловно, Антитеррористическая операция сыграла свою чрезвычайно важную роль на первом этапе отпора агрессору. Более того, в формате антитеррористической операции были освобождены более 2/3 оккупированного Донбасса", - сказал Президент.
П.Порошенко подчеркнул, что полному завершению АТО помешало вторжение подразделений российской армии.
"Поскольку каждый из вас принимал в этом непосредственное участие, можем констатировать, что прямое вторжение подразделений российской армии помешало полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений армии российских военных, которые пересекли границу и напали на вымотанную украинскую армию, сомнений в эффективности операции у меня нет", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, 20 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.