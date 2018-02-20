Прямое вторжение российской армии помешало полному завершению АТО - Порошенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67992 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83704 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86395 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108882 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100857 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104764 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111723 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117110 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122873 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134394 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Прямое вторжение российской армии помешало полному завершению АТО - Порошенко

Прямое вторжение российской армии помешало полному завершению АТО - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 9442 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В формате антитеррористической операции было освобождено более двух третьих оккупированного Донбасса, однако вторжение подразделений российской армии помешало полному и успешному завершению АТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время подписания закона о реинтеграции Донбасса, передает УНН.

"Безусловно, Антитеррористическая операция сыграла свою чрезвычайно важную роль на первом этапе отпора агрессору. Более того, в формате антитеррористической операции были освобождены более 2/3 оккупированного Донбасса", - сказал Президент.

П.Порошенко подчеркнул, что полному завершению АТО помешало вторжение подразделений российской армии.

"Поскольку каждый из вас принимал в этом непосредственное участие, можем констатировать, что прямое вторжение подразделений российской армии помешало полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений армии российских военных, которые пересекли границу и напали на вымотанную украинскую армию, сомнений в эффективности операции у меня нет", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 20 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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