Пряме вторгнення російської армії завадило повному завершенню АТО - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У форматі антитерористичної операції було звільнено більше двох третин окупованого Донбасу, проте вторгнення підрозділів російської армії стало на заваді повному і успішному завершенні АТО. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час підписання закону про реінтеграцію Донбасу, передає УНН.
“Безумовно, Антитерористична операція відіграла свою надзвичайно важливу роль на першому етапі відсічі агресора. Більше того, у форматі антитерористичної операції було звільнено більше 2/3 окупованого Донбасу”, — сказав Президент.
П.Порошенко наголосив, що на заваді повному завершенню АТО стало вторгнення підрозділів російської армії.
"Оскільки кожен з вас брав у цьому безпосередню участь, можемо констатувати, що пряме вторгнення підрозділів російської армії стала на заваді повному і успішному завершенні АТО. Якби у нас не було регулярних підрозділів армії російських військових, які перетнули кордони і напали на вимотану українську армію, сумнівів в ефективності операції у мене немає", — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, 20 лютого Президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу.