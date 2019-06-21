"Прямая линия" с Путиным прошла без вопросов из аннексированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Ежегодная "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным 20 июня прошла без прямых включений и вопросов из аннексированного Крыма, передает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".
Мероприятие продолжалось более 4 часов и единственным упоминанием под конец "прямой линии" стал вопрос от ведущей относительно строительства железнодорожной части Керченского моста.
Во время "прямой линии с Владимиром Путиным" так называемому главе оккупированного Крыма Сергею Аксенову в социальных сетях стали поступать жалобы от крымчан.
По данным российских СМИ, в 2019 году крымчане хотят слышать ответы от Путина по проблемам ЖКХ, транспортной инфраструктуре и снабжению лекарствами.
Напомним, в нынешнем году в оккупированном Крыму также не было обустроено специальных зон с экранами для трансляции "прямой линии", как это было ранее.