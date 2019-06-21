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"Прямая линия" с Путиным прошла без вопросов из аннексированного Крыма

Киев • УНН

 • 8299 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Ежегодная "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным 20 июня прошла без прямых включений и вопросов из аннексированного Крыма, передает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".

"Прямая линия" с Путиным прошла без вопросов из аннексированного Крыма

Мероприятие продолжалось более 4 часов и единственным упоминанием под конец "прямой линии" стал вопрос от ведущей относительно строительства железнодорожной части Керченского моста.

Во время "прямой линии с Владимиром Путиным" так называемому главе оккупированного Крыма Сергею Аксенову в социальных сетях стали поступать жалобы от крымчан.

По данным российских СМИ, в 2019 году крымчане хотят слышать ответы от Путина по проблемам ЖКХ, транспортной инфраструктуре и снабжению лекарствами.

Напомним, в нынешнем году в оккупированном Крыму также не было обустроено специальных зон с экранами для трансляции "прямой линии", как это было ранее.

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