В окупованому Сімферополі пряма лінія з Путіним відбувається без відеотрансляції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В анексованому Криму, у місті Сімферополь, не обладнали точок публічної відеотрансляції прямої лінії з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбувається сьогодні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Так, на площі імені Леніна в Сімферополі, де в минулі роки організовували відеотрансляцію, немає ні сцени, ні екрану. Деякі місцеві жителі кажуть, що навіть не чули про те, що 20 червня має відбутися пряма лінія з Володимиром Путіним. Також не встановили екрани ні на залізничному вокзалі Сімферополя, ні в парку імені Гагаріна.
Зазначено, що після анексії Криму Росією в Сімферополі, Севастополі та інших містах кожного року встановлювали екрани, на яких транслювали щорічну пряму лінію з Володимиром Путіним.
Нагадаємо, 20 червня проходить пряма лінія з президентом Росії Володимиром Путіним.
У Кремлі вказали, що Путін відповість на "питання, що цікавлять громадян, що стосуються суспільно-політичної та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки".