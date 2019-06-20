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В окупованому Сімферополі пряма лінія з Путіним відбувається без відеотрансляції

Київ • УНН

 • 7835 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. В анексованому Криму, у місті Сімферополь, не обладнали точок публічної відеотрансляції прямої лінії з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбувається сьогодні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

В окупованому Сімферополі пряма лінія з Путіним відбувається без відеотрансляції

Так, на площі імені Леніна в Сімферополі, де в минулі роки організовували відеотрансляцію, немає ні сцени, ні екрану. Деякі місцеві жителі кажуть, що навіть не чули про те, що 20 червня має відбутися пряма лінія з Володимиром Путіним. Також не встановили екрани ні на залізничному вокзалі Сімферополя, ні в парку імені Гагаріна.

Зазначено, що після анексії Криму Росією в Сімферополі, Севастополі та інших містах кожного року встановлювали екрани, на яких транслювали щорічну пряму лінію з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 20 червня проходить пряма лінія з президентом Росії Володимиром Путіним.

У Кремлі вказали, що Путін відповість на "питання, що цікавлять громадян, що стосуються суспільно-політичної та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки".

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