У Росії назвали дату чергової прямої лінії з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Пряма лінія з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться 20 червня. Про це йдеться в анонсі, опублікованому в неділю прес-службою Кремля, передає УНН.
“20 червня о 12:00 за московським часом в ефірі телеканалів ”Перший“,”Росія 1“,”Росія 24“,”НТВ“,”ОТР“,”МИР“, радіостанцій ”Маяк“,”Вести FM“ і ”радіо Росії“ вийде щорічна спеціальна програма "Пряма лінія з Володимиром Путіним“, - йдеться в повідомленні прес-служби.
Повідомляється, що Путін відповість на “питання, що цікавлять громадян, що стосуються суспільно-політичної та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки”.
“Питання приймаються починаючи з 8:00 (за київським часом) 9 червня аж до закінчення програми 20 червня. Найбільш цікаві та актуальні з них будуть задані Президенту під час прямого ефіру”, - пише прес-служба.
Перша пряма лінія з президентом Росії пройшла в грудні 2001 року.
Як повідомляв УНН, Путін в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2019) заявив, що вирішив не поздоровляти Президента України Володимира Зеленського з обранням на пост Президента України через його недружню риторику.