Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

“Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он должен как-то определиться в том, чего он хочет добиться, сделать”, — сказал Путин.

Российский президент выразил надежду на то, что когда-нибудь познакомится с украинским коллегой.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей, готов ли он к встрече с Зеленским без предварительных условий, Путин заявил: “А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал”.

Как сообщал УНН, Путин, выступая на форуме, назвал Зеленского хорошим актером и заявил, что не отказывался от контактов.