Путін пояснив, чому не привітав Зеленського з перемогою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2019) заявив, що вирішив не поздоровляти Володимира Зеленського з обранням на пост Президента України через його недружню риторику, передає УНН, посилаючись на "Ведомости".
"Він до сих пір продовжує певну риторику, називає нас ворогами, агресорами. Він повинен якось визначитися в тому, чого він хоче добитися, зробити", - сказав Путін.
Російський президент висловив надію на те, що коли-небудь познайомиться з українським колегою.
Відповідаючи на уточнююче запитання ведучої, чи готовий він до зустрічі із Зеленським без попередніх умов, Путін заявив: "А я що, хіба відмовлявся, чи що? Мені ніхто не пропонував".
Як повідомляв УНН, Путін, виступаючи на форумі, назвав Зеленського хорошим актором і заявив, що не відмовлявся від контактів.