В России назвали дату очередной прямой линии с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом говорится в анонсе, опубликованном в воскресенье пресс-службой Кремля, передает УНН.
“20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов “Первый”, “Россия 1”, “Россия 24”, “НТВ”, “ОТР”, “МИР”, радиостанций “Маяк”, “Вести FM” и “Радио России” выйдет ежегодная специальная программа “Прямая линия с Владимиром Путиным”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что Путин ответит на “вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки”.
“Вопросы принимаются начиная с 8:00 (мск) 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Президенту в ходе прямого эфира”, — пишет пресс-служба.
Первая прямая линия с президентом России прошла в декабре 2001 года.
Как сообщал УНН, Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил, что решил не поздравлять Президента Украины Владимира Зеленского с избранием на пост Президента Украины из-за его недружелюбной риторики.