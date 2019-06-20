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В оккупированном Симферополе прямая линия с Путиным проходит без видеотрансляции

Киев • УНН

 • 7835 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В аннексирована Крыму, в городе Симферополь, не оборудовали точек публичной видеотрансляции прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая проходит сегодня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

В оккупированном Симферополе прямая линия с Путиным проходит без видеотрансляции

Так, на площади имени Ленина в Симферополе, где в прошлые годы организовывали видеотрансляцию, нет ни сцены, ни экрана. Некоторые местные жители говорят, что даже не слышали о том, что 20 июня должна состояться прямая линия с Владимиром Путиным. Также не установили экраны ни на железнодорожном вокзале Симферополя, ни в парке имени Гагарина.

Отмечено, что после аннексии Крыма Россией в Симферополе, Севастополе и других городах ежегодно устанавливали экраны, на которых транслировали ежегодную прямую линию с Владимиром Путиным.

Напомним, 20 июня проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле указали, что Путин ответит на "интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки".

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