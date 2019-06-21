"Пряма лінія" з Путіним пройшла без питань з анексованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Щорічна "пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним 20 червня пройшла без прямих включень і питань з анексованого Криму, передає УНН з посиланням на "Крим Реалії".
Захід тривав понад 4 години і єдиною згадкою під кінець "прямої лінії" стало питання від ведучої щодо будівництва залізничної частини Керченського мосту.
Під час "прямої лінії з Володимиром Путіним" до так званого голови окупованого Криму Сергія Аксьонова в соціальних мережах стали надходити скарги від кримчан.
За даними російських ЗМІ, в 2019 році кримчани хочуть чути відповіді від Путіна з проблем ЖКГ, транспортної інфраструктури та постачання ліками.
Нагадаємо, в нинішньому році в окупованому Криму також не було облаштовано спеціальних зон з екранами для трансляції "прямої лінії", як це було раніше.