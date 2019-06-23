Провокации с экскрементами: в полиции рассказали, что грозит хулиганам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Хулиганам, что планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах, на Марш равенства в Киеве, может грозить лишение свободы. Об этом во время итогового брифинга по обеспечению правопорядка во время Марша равенства в Киеве заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"Предупредительные меры, которые приводила Нацполиция, начались не сегодня, а несколько дней назад. Это обязательная норма. В пригороде Киева была задержана группа лиц, которая намеревалась совершить провокацию. Эти лица сейчас предстали перед следователем, с ними проходят следственные действия и они будут задержаны по статье 208 за намерение осуществить хулиганские действия", - сказал Князев.
На уточняющий вопрос журналистов он ответил, что речь идет именно о лицах, которые готовили провокации с экскрементами.
"Люди задержаны, мы сообщили об этом в СМИ, восемь человек нами подозреваются в попытке совершить тяжкое преступление. Хулиганские действия мы квалифицируем ч.4 ст 296 - там достаточно строгая санкция, с лишением свободы, но необходимо время поработать следователем, чтобы они определили окончательную квалификацию, которую согласуют с прокурором, который осуществляет процессуальный контроль", - сказал председатель Нацполиции.
Он добавил, что все задержанные - жители Украины.
Как сообщал УНН, задержаны девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства.