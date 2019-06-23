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Провокації з екскрементами: у поліції розповіли, що загрожує хуліганам

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Хуліганам, що планували пронести екскременти, розфасовані по презервативах, на Марш рівності в Києві, може загрожувати позбавлення волі. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив Голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

Провокації з екскрементами: у поліції розповіли, що загрожує хуліганам

“Попереджувальні заходи, які пріводила Нацполіція, розпочались не сьогодні, а декілька діб тому. це обов’язкова норма. В передмісті Києва була затримана група осіб, яка мала намір вчинити провокацію Ці особи зараз предстали перед слідчим, з ними проходять слідчі дії і вони будуть затримані по статті 208 за намір здійснити хуліганські дії”, — сказав Князєв.

На уточнююче запитання журналістів він вточнив, що мова йде саме в тому числі про осіб, що готували провокації з екскрементами.

“Люди затримані, ми повідомили про це в ЗМІ, вісім людей нами підозрюються в спробі вчинити тяжкий злочин. Хуліганські дії ми кваліфікуємо ч.4 ст 296 — там достатньо сувора санкція, з позбавленням волі, але необхідно час попрацювати слідчим, щоб вони визначили остаточну кваліфікацію, яку узгодять з прокурором, що здійснює процесуальний контроль”, — сказав Голова Нацполіції.

Він додав, що всі затримані — жителі України.

Як повідомляв УННзатримано дев'ять осіб, які готували провокації на Марші рівності.

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