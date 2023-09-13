Провокации рф и "грязная" бомба - СБУ проверяет радиационную безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. Такие меры обусловлены постоянными угрозами и провокациями со стороны кремля по использованию «грязной» бомбы, пишет УНН со ссылкой на ведомство.
Детали
Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты рф могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов.
Особое внимание СБУ сосредоточила на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктов пропуска через границу и тому подобное.
Во время таких рейдов силовики отрабатывают совместные алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны россии.
Рейды Служба безопасности проводила совместно с подразделениями по радиационной, химической и биологической защите Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. отмечается, что в результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено.
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