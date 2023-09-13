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Провокації рф і "брудна" бомба - СБУ перевіряє радіаційну безпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку кремля щодо використання «брудної» бомби, пише УНН з посиланням на відомство.

Деталі

Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти рф могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

Особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо.

Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку росії.

Рейди Служба безпеки проводила спільно з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. зазначається, що у результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено.

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