Провокації рф і "брудна" бомба - СБУ перевіряє радіаційну безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку кремля щодо використання «брудної» бомби, пише УНН з посиланням на відомство.
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Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти рф могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.
Особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо.
Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку росії.
Рейди Служба безпеки проводила спільно з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. зазначається, що у результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено.
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