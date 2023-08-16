"рф розглядає сценарії проведення провокацій на своїх атомних об'єктах. Це фірмова "фішка" режиму путіна" - Юсов

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«Так, ворог розглядає як сценарій подій низку провокацій, в тому числі на своїх атомних об'єктах, Яка мета цього - звинуватити Україну, мобілізувати додатково внутрішню громадську думку, яка час від часу хитається і відрізняється від рашистської пропаганди. Зрештою теракти та провокації проти власного цивільного населення це така фірмова "фішка" режиму путіна", - сказав Юсов, коментуючи інформацію про можливу провокацію росіян на Курській АЕС.

За його словами, в умовах, коли сьогодні саме путінський режим є ядерним терористом №1 у світі, рф треба якось відвертати від себе увагу. Тому, за словами представника розвідки, такі провокації на території росії з боку путінського режиму можливі.

Нагадаємо

Напередодні Центр національного спротиву повідомив, що у курській області рф росіяни готуються до евакуації населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на атомній електростанції, що в 40 км. на захід від м. курськ на березі річки сейм.