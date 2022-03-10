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Провокация от РФ: оккупанты могут взорвать склады аммиака под Харьковом и обвинить в этом ВСУ

Провокация от РФ: оккупанты могут взорвать склады аммиака под Харьковом и обвинить в этом ВСУ

Киев • УНН

 • 93286 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Российские оккупанты рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Цитата

“Вчерашнее нападение врага на роддом и больницу в Мариуполе нельзя оправдать ничем. Это - бесчеловечный поступок, за который оккупантам обязательно придется строго отвечать: и перед нашими воинами, и перед Гаагским трибуналом”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что Россия уже пытается запускать различные фейки об обстрелах Мариуполя.

“Мол, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные. Выдумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцев и нацистов"?), о которых официально говорит российское минобороны", - отмечает СБУ.

Подчеркнули, что государство-террорист продуцирует фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину.

“Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака на Харьковщине, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", - информирует СБУ.

В СБУ отметили, что в выдумки оккупантов никто не поверит - ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники.

"Вы по-настоящему больные, если совершаете такие преступления. А значит - будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до победы Украины!" - подчеркнули в СБУ.

Дополнение

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что бомбардировки детской больницы и роддома в Мариуполе было сознательным и целенаправленным решением российских оккупантов.

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