Провокація від РФ: окупанти можуть підірвати склади аміаку під Харковом і звинуватити у цьому ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.
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“Учорашній напад ворога на пологовий будинок та лікарню в Маріуполі не можна виправдати нічим. Це – нелюдський вчинок, за який окупантам обов’язково доведеться суворо відповідати: і перед нашими воїнами, і перед Гаазьким трибуналом”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що Росія вже намагається запускати різноманітні фейки про обстріл Маріуполя.
“Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні. Вигадати таке може тільки збочена фантазія. Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж "бандерівців і нацистів"?), про яких офіційно говорить російське міноборони”, - зазначає СБУ.
Наголосили, що держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну.
“Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ. За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій”, - інформує СБУ.
У СБУ зауважили, що у вигадки окупантів ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники.
“Ви по-справжньому хворі, якщо робите такі злочини. А отже – будемо лікувати. Наші військові це гарно роблять уже 15 днів. І будуть це продовжувати до Перемоги України!” - наголосили в СБУ.
Доповнення
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням російських окупантів.