Проводили махинации с гуманитарной помощью для ВСУ: разоблачена сеть военных магазинов

ukru
09:00 • 5940 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 104708 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 119862 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 109061 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 139611 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138966 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113465 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106959 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93212 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111470 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 73161 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 62785 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 40317 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 50746 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 38181 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 5950 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 28581 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 237031 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266985 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 203954 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 104709 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101887 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119781 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122215 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129455 просмотра
Актуальное
Проводили махинации с гуманитарной помощью для ВСУ: разоблачена сеть военных магазинов

Проводили махинации с гуманитарной помощью для ВСУ: разоблачена сеть военных магазинов

Киев • УНН

 • 251834 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Правоохранители разоблачили руководство известной сети военных магазинов на махинациях с гуманитарной помощью для ВСУ. Об этом информирует пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о сети военных товаров “Военторг ДиСи”.

Детали

Так, разоблачили основателя и руководителя одной из столичных сетей магазинов, специализирующихся на продаже товаров военного назначения, на махинациях с гуманитарной помощью. Установлено, что злоумышленники решили обогатиться за счет Вооруженных сил Украины.

В апреле 2022 года предприниматели, по данным ГБР, обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти для них бесплатно бронепластины и защитные шлемы. Они обещали закупить их за свой счет и передать военным как гуманитарную помощь. Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.

После получения соответствующего сертификата, злоумышленники, как сообщается, завезли с территории Польши в Украину 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларированная стоимость товара на тот момент составила более 800 тысяч гривен. По предварительным оценкам, рыночная стоимость составляет примерно 8 млн грн.

В дальнейшем вместо того, чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части заключить с ними договор купли-продажи и выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали давить на них, указали в ГБР.

В то же время бронепластины и шлемы были выставлены на продажу через сеть собственных магазинов.

21 июля следователи Бюро провели 8 санкционированных обысков по местам жительства указанных лиц, в магазинах и складах. У злоумышленников изъято 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию.

Владельцу и руководителю торговой сети сообщено о подозрении в продаже товаров (предметов) безвозмездной помощи, с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, по предварительному сговору группой лиц, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Подозреваемым грозит лишение свободы до 7 лет.

Дополнение

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гумпомощью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы