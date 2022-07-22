Проводили махинации с гуманитарной помощью для ВСУ: разоблачена сеть военных магазинов

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о сети военных товаров “Военторг ДиСи”.

Детали

Так, разоблачили основателя и руководителя одной из столичных сетей магазинов, специализирующихся на продаже товаров военного назначения, на махинациях с гуманитарной помощью. Установлено, что злоумышленники решили обогатиться за счет Вооруженных сил Украины.

В апреле 2022 года предприниматели, по данным ГБР, обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти для них бесплатно бронепластины и защитные шлемы. Они обещали закупить их за свой счет и передать военным как гуманитарную помощь. Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.

После получения соответствующего сертификата, злоумышленники, как сообщается, завезли с территории Польши в Украину 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларированная стоимость товара на тот момент составила более 800 тысяч гривен. По предварительным оценкам, рыночная стоимость составляет примерно 8 млн грн.

В дальнейшем вместо того, чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части заключить с ними договор купли-продажи и выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали давить на них, указали в ГБР.

В то же время бронепластины и шлемы были выставлены на продажу через сеть собственных магазинов.

21 июля следователи Бюро провели 8 санкционированных обысков по местам жительства указанных лиц, в магазинах и складах. У злоумышленников изъято 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию.

Владельцу и руководителю торговой сети сообщено о подозрении в продаже товаров (предметов) безвозмездной помощи, с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, по предварительному сговору группой лиц, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Подозреваемым грозит лишение свободы до 7 лет.

Дополнение

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гумпомощью.