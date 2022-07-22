Проводили махінації з гуманітарною допомогою для ЗСУ: викрито мережу військових магазинів

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про мережу військових товарів “Воєнторг ДіСі”.

Деталі

Так, викрили засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення, на махінаціях з гуманітарною допомогою. Встановлено, що зловмисники вирішили збагатитися коштом Збройних сил України.

У квітні 2022 року підприємці, за даними ДБР, звернулись до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безплатно бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли закупити їх власним коштом за кордоном та передати військовим як гуманітарну допомогу. Для цього комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.

Після отримання відповідного сертифікату, зловмисники, як повідомляється, завезли з території Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент становила понад 800 тис. гривень. За попередніми оцінками ринкова вартість становить приблизно 8 млн грн.

Надалі, замість того аби безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них, вказали у ДБР.

Водночас бронепластини та шоломи були виставлені на продаж через мережу власних магазинів.

21 липня слідчі Бюро провели 8 санкціонованих обшуків за місцями проживання вказаних осіб, у магазинах та складах. У зловмисників вилучено 120 тис. незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

Власнику та керівнику торгової мережі повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 7 років.

Доповнення

Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою.