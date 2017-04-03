Провластная партия побеждает на выборах в Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На парламентских выборах в Армении, состояшихся в воскресенье, побеждает Республиканская партия, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, нынешний премьер-министр Армении Карен Карапетян также представляет Республиканскую партию.
По данным с 1139 избирательных участков (всего их 2009), за провластную политсилу проголосовали 49,9% избирателей, сообщила ЦИК. Консервативный блок партий “Царукян”, названный именем его лидера — бизнесмена Гагика Царукяна — поддержали около 27,9% избирателей. На третьем месте — союзница Республиканской партии Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”, которая набрала 6,7% голосов.
Явка избирателей составила около 61%.
По данным экзит-полов, проведенных Армянской ассоциацией социологов и международным агентством Gallup International, правящая партия получала 46% голосов, главный оппозиционный альянс — 25%.
Еще до закрытия избирательных участков оппозиция обвинила власти в фальсификациях.
Ранее международные наблюдатели заявляли о своих опасениях по поводу соблюдения демократических стандартов выборов.
Представительство ЕС и американское посольство в Ереване выразили обеспокоенность сообщениями о “запугивании избирателей, покупке голосов и систематическом использовании административного ресурса для поддержки определенных партий”.
Со своей стороны, президент С.Саргсян уверяет, что власти приложили “колоссальные усилия, чтобы сделать это знаковое голосование безупречным”.
Для предотвращения повторного голосования на участках были установлены аппараты для идентификации избирателей с помощью отпечатков пальцев. В некоторых случаях эти устройства не работали. Как сообщают очевидцы, перед участками выстроились длинные очереди. В результате тысячи людей так и не смогли принять участие в выборах. Среди тех, чьи отпечатки пальцев не смогло распознать электронное устройство, был и С.Саргсян.
Напомним, в армянских выборах участвовали пять партий и четыре блока, барьеры для прохождения в парламент для них — 5 и 7% соответственно. Принять участие в голосовании могли около 2,5 млн жителей страны.
Эти выборы стали первыми с момента перехода Армении к парламентской форме правления.