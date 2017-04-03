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Провладна партія перемагає на виборах у Вірменії

Провладна партія перемагає на виборах у Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На парламентських виборах у Вірменії, що відбулися в неділю, перемагає Республіканська партія, яку очолює президент країни Серж Саргсян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, нинішній прем’єр-міністр Вірменії Карен Карапетян також представляє Республіканську партію.

За даними із 1139 виборчих дільниць (усього їх 2009), за провладну політсилу проголосували 49,9% виборців, повідомила ЦВК. Консервативний блок партій “Царукян”, названий ім’ям його лідера — бізнесмена Гагіка Царукяна — підтримали близько 27,9% виборців. На третьому місці — союзниця Республіканської партії Вірменська революційна федерація “Дашнакцутюн”, яка набрала 6,7% голосів.

Явка виборців становила близько 61%.

За даними екзит-полів, проведених Вірменською асоціацією соціологів та міжнародною агенцією Gallup International, провладна партія отримувала 46% голосів, головний опозиційний альянс — 25%.

Ще до закриття виборчих дільниць опозиція звинуватила владу у фальсифікаціях.

Раніше міжнародні спостерігачі заявляли про свої побоювання з приводу дотримання демократичних стандартів виборів.

Представництво ЄС і американське посольство в Єревані висловили стурбованість повідомленнями про “залякування виборців, купівлю голосів і систематичне використання адміністративного ресурсу для підтримки певних партій”.

Зі свого боку, президент С.Саргсян запевняє, що влада доклала “колосальних зусиль, щоби зробити це знакове голосування бездоганним”.

Для запобігання повторному голосуванню на дільницях були встановлені апарати для ідентифікації виборців за допомогою відбитків пальців. У деяких випадках ці пристрої не працювали. Як повідомляють очевидці, перед дільницями вишикувалися довгі черги. В результаті тисячі людей так і не змогли взяти участь у виборах. Серед тих, чиї відбитки пальців не зміг розпізнати електронний пристрій, був і С.Саргсян.

Нагадаємо, у вірменських виборах узяли участь п’ять партій і чотири блоки, бар’єри для проходження до парламенту для них — 5 і 7% відповідно. Взяти участь у голосуванні могли близько 2,5 млн жителів країни.

Ці вибори стали першими з моменту переходу Вірменії до парламентської форми правління.

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