В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что за месяц до завершения 2025 года в россии зафиксирован существенный провал налоговых поступлений по основным статьям бюджета. В ведомстве отмечают: финансовый кризис в рф углубляется и охватывает все уровни бюджетной системы. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным ЦПД, нефтегазовые доходы упали на 21%, ввозной НДС – на 24%, ввозные акцизы – также на 24%, а поступления от ввозных пошлин сократились на 19%. Наихудшая динамика наблюдается по утилизационному сбору – минус 44% от плана.

В результате дефицит достиг рекордных уровней как в регионах, так и на федеральном уровне. В ЦПД прогнозируют, что в следующем году разрыв между доходами и расходами будет только расти.

Причинами падения поступлений называют резкое увеличение расходов на войну и потери от санкций, которые продолжают сужать каналы внешней торговли рф. По оценкам аналитиков, усиление налогового давления уже не способно компенсировать масштаб провала, а экономический кризис в россии будет только углубляться.

