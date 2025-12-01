Провал бюджету рф: ключові податкові надходження стрімко падають через війну та санкції – ЦПД

$42.270.07
48.890.02
uken
17:14 • 5932 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 11973 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 13513 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 15196 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 18271 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 19942 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 21209 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 39516 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19907 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 38843 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 21684 перегляди
40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік 1 грудня, 11:31 • 5182 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 20857 перегляди
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України1 грудня, 14:10 • 6618 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 12184 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 12324 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 21005 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 31674 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 39516 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 38843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Франція
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 21794 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 24794 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 81682 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 58139 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 74421 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

Провал бюджету рф: ключові податкові надходження стрімко падають через війну та санкції – ЦПД

Київ • УНН

 • 8 перегляди

За місяць до завершення 2025 року в росії зафіксовано суттєвий провал податкових надходжень, що поглиблює фінансову кризу. Доходи від нафтогазу, ПДВ та акцизів значно скоротилися, а дефіцит бюджету досяг рекордних рівнів.

Провал бюджету рф: ключові податкові надходження стрімко падають через війну та санкції – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що за місяць до завершення 2025 року в росії зафіксовано суттєвий провал податкових надходжень за основними статтями бюджету. У відомстві наголошують: фінансова криза у рф поглиблюється та охоплює всі рівні бюджетної системи. Про це пише УНН.

Деталі

За даними ЦПД, нафтогазові доходи впали на 21%, ввізний ПДВ – на 24%, ввізні акцизи – також на 24%, а надходження від ввізного мита скоротилися на 19%. Найгірша динаміка спостерігається щодо утилізаційного збору – мінус 44% від плану.

Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі01.12.25, 03:41 • 10427 переглядiв

У результаті дефіцит досяг рекордних рівнів як у регіонах, так і на федеральному рівні. В ЦПД прогнозують, що наступного року розрив між доходами та витратами тільки зростатиме.

Причинами падіння надходжень називають різке збільшення видатків на війну та втрати від санкцій, які продовжують звужувати канали зовнішньої торгівлі рф. За оцінками аналітиків, посилення податкового тиску вже не здатне компенсувати масштаб провалу, а економічна криза в росії лише поглиблюватиметься.

40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік 01.12.25, 13:31 • 5332 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна