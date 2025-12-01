Провал бюджету рф: ключові податкові надходження стрімко падають через війну та санкції – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що за місяць до завершення 2025 року в росії зафіксовано суттєвий провал податкових надходжень за основними статтями бюджету. У відомстві наголошують: фінансова криза у рф поглиблюється та охоплює всі рівні бюджетної системи. Про це пише УНН.

Деталі

За даними ЦПД, нафтогазові доходи впали на 21%, ввізний ПДВ – на 24%, ввізні акцизи – також на 24%, а надходження від ввізного мита скоротилися на 19%. Найгірша динаміка спостерігається щодо утилізаційного збору – мінус 44% від плану.

Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі

У результаті дефіцит досяг рекордних рівнів як у регіонах, так і на федеральному рівні. В ЦПД прогнозують, що наступного року розрив між доходами та витратами тільки зростатиме.

Причинами падіння надходжень називають різке збільшення видатків на війну та втрати від санкцій, які продовжують звужувати канали зовнішньої торгівлі рф. За оцінками аналітиків, посилення податкового тиску вже не здатне компенсувати масштаб провалу, а економічна криза в росії лише поглиблюватиметься.

40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік