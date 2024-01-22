Проукраинские партизаны распространяют свое влияние на московщину

Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", заявили, что продолжают распространять свое влияние по территории рф, в частности в городе Тимоново московской области. Об этом сообщает "Атеш" в Telegram, пишет УНН.

Активисты "АТЕШ Гражданская сила" провели рекрутинговую компанию в городе Тимоново московской области. Мы продолжаем расти по всей территории россии, активно расширяемся и углубляем наше присутствие, наращивая поддержку и участие наших сторонников в разных регионах страны. Наше движение непрерывно развивается, объединяя людей, которые стремятся прекратить преступную деятельность путинского режима - говорится в сообщении.

В воинских частях оккупированного Крыма военная контрразведка рф ищет агентов "АТЕШ"