Проукраїнські партизани поширюють свій вплив на московщину

Представники партизанського руху українців та кримських татар "Атеш", заявили, що продовжують поширювати свій вплив по території рф, зокрема в місті тимоново московської області. Про це повідомляє "Атеш" в Telegram, пише УНН.

Активісти "АТЕШ Громадянська сила" провели рекрутингову компанію в місті тимоново московської області. Ми продовжуємо зростати по всій території росії, активно розширюємося і поглиблюємо нашу присутність, нарощуючи підтримку та участь наших прихильників у різних регіонах країни. Наш рух безперервно розвивається, поєднуючи людей, які прагнуть припинити злочинну діяльність путінського режиму - йдеться в повідомленні.

У військових частинах окупованого Криму військова контррозвідка рф шукає агентів "АТЕШ"