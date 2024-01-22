Проукраїнські партизани поширюють свій вплив на московщину
Київ • УНН
Партизанський рух "Атеш" стверджує, що розширює свій вплив по всій росії, зокрема в тимоново московської області.
Представники партизанського руху українців та кримських татар "Атеш", заявили, що продовжують поширювати свій вплив по території рф, зокрема в місті тимоново московської області. Про це повідомляє "Атеш" в Telegram, пише УНН.
Активісти "АТЕШ Громадянська сила" провели рекрутингову компанію в місті тимоново московської області. Ми продовжуємо зростати по всій території росії, активно розширюємося і поглиблюємо нашу присутність, нарощуючи підтримку та участь наших прихильників у різних регіонах країни. Наш рух безперервно розвивається, поєднуючи людей, які прагнуть припинити злочинну діяльність путінського режиму
У військових частинах окупованого Криму військова контррозвідка рф шукає агентів "АТЕШ"19.01.24, 23:32 • 101288 переглядiв