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Проукраїнські партизани поширюють свій вплив на московщину

Проукраїнські партизани поширюють свій вплив на московщину

Київ • УНН

 • 28110 перегляди

Партизанський рух "Атеш" стверджує, що розширює свій вплив по всій росії, зокрема в тимоново московської області.

Представники партизанського руху українців та кримських татар "Атеш", заявили, що продовжують поширювати свій вплив по території рф, зокрема в місті тимоново московської області. Про це повідомляє "Атеш" в Telegram, пише УНН.

Активісти "АТЕШ Громадянська сила" провели рекрутингову компанію в місті тимоново московської області. Ми продовжуємо зростати по всій території росії, активно розширюємося і поглиблюємо нашу присутність, нарощуючи підтримку та участь наших прихильників у різних регіонах країни. Наш рух безперервно розвивається, поєднуючи людей, які прагнуть припинити злочинну діяльність путінського режиму

- йдеться в повідомленні.

У військових частинах окупованого Криму військова контррозвідка рф шукає агентів "АТЕШ"19.01.24, 23:32 • 101288 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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