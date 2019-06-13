В течение недели на собственном минном поле погибли два сапера противника - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, инженерно-саперные подразделения противника проводят разведку с целью выявления неучтенных районов минирования и устранения ранее допущенных нарушений и ошибок в ходе минирований. В результате погибли два сапера. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
“Из-за отсутствия и недостоверности имеющихся карт минирований растет количество потерь личного состава противника в ходе работ на собственноручно заминированной территории. Так, на этой неделе на своем неучтенном минном поле погибли два сапера одного из инженерно-саперных подразделений противника”, — сказал Праута.
Напомним, с начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг семь раз обстрелял украинские позиции.