В течение недели на собственном минном поле погибли два сапера противника - разведка

“Из-за отсутствия и недостоверности имеющихся карт минирований растет количество потерь личного состава противника в ходе работ на собственноручно заминированной территории. Так, на этой неделе на своем неучтенном минном поле погибли два сапера одного из инженерно-саперных подразделений противника”, — сказал Праута.

Напомним, с начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг семь раз обстрелял украинские позиции.