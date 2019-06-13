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Протягом тижня на власному мінному полі загинуло два сапери противника – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інженерно-саперні підрозділи противника проводять розвідку з метою виявлення не облікованих районів мінування та усунення раніше допущених порушень і помилок у ході мінувань. В результаті загинуло два сапери. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

Протягом тижня на власному мінному полі загинуло два сапери противника – розвідка

“Через відсутність та недостовірність наявних карт мінувань зростає кількість втрат особового складу противника у ході робіт на власноруч замінованій території. Так, протягом цього тижня на власному не облікованому мінному полі загинули два сапери одного з інженерно-саперних підрозділів противника”, — сказав Праута.

Нагадаємо, з початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог сім разів обстріляв українські позиції.

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