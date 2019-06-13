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ООС: бойовики здійснили сім обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог сім разів обстріляв українські позиції. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

ООС: бойовики здійснили сім обстрілів

"Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім збройних провокацій з боку противника. На Луганському напрямку маємо випадок застосування противником артилерії калібру 152 мм. Сталося це на початку поточної доби, коли бойовики з боку міста Первомайськ випустили 5 снарядів по опорних пунктах підрозділів Збройних сил України неподалік Борівського", - сказав Праута.

Так само на початку доби відбувся 15-хвилинний обстріл з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї позицій наших військ поблизу Луганського.

"З 6:40 до 7:05 під вогнем з гранатометів різних систем та стрілецької зброї перебували захисники населеного пункту Золоте-4. Також на позиціях підрозділів Об’єднаних сил у цьому районі в цей час розірвалися 15 мін калібру 82 мм. Біля Зайцевого бойовики після 10:30 застосували ручні протитанкові гранатомети", - зазначив Праута.

На Донецькому напрямку ворог з початком доби використав стрілецьку зброю під час провокаційного обстрілу військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання поблизу Водяного.

Зі стрілецької зброї, а також станкових протитанкових гранатометів бойовики з 11:25 до 12:00 обстріляли оборонців Широкиного.

А в районі Новоселівки Другої ворог з о пів на восьму ранку протягом 45 хвилин вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і протитанкового ракетного комплексу.

Також, повідомляється, що за наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню.

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