ООС: боевики совершили семь обстрелов

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь вооруженных провокаций со стороны противника. На Луганском направлении имеем случай применения противником артиллерии калибра 152 мм. Произошло это в начале текущих суток, когда боевики со стороны города Первомайск выпустили 5 снарядов по опорным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины неподалеку Боровского", - сказал Праута.

Так же в начале суток состоялся 15-минутный обстрел с автоматического гранатомета и стрелкового оружия позиций наших войск вблизи Луганского.



"С 6:40 до 7:05 под огнем из гранатометов различных систем и стрелкового оружия находились защитники населенного пункта Золотое-4. Также на позициях подразделений Объединенных сил в этом районе в это время разорвались 15 мин калибра 82 мм. У Зайцево боевики после 10:30 применили ручные противотанковые гранатометы", - отметил Праута.



На Донецком направлении враг с началом эпохи использовал стрелковое оружие во время провокационного обстрела военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Водяного.



Из стрелкового оружия, а также станковых противотанковых гранатометов боевики с 11:25 до 12:00 обстреляли защитников Широкино.



А в районе Новоселовки Второй враг с половины восьмого утра в течение 45 минут вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса.



Также сообщается, что по имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.



Напомним, 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня.