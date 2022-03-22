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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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В течение суток рашисты 20 раз обстреляли Киевскую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киевской области в течение суток зафиксировано около 20 обстрелов российскими оккупантами. Об этом информирует председатель Киевской военной гражданской администрации Александр Павлюк, пишет УНН.

В течение суток рашисты 20 раз обстреляли Киевскую область

Детали

Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и частному сектору.

Следовательно, за сегодня зафиксировано около 20 обстрелов российскими оккупантами.

Днем обстреляли артиллерией город Бровары. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки. По предварительным данным жертв нет.

В Вышгородском районе в селе Старые Петровцы в 17:00 оккупанты обстреляли одно из предприятий.

Добавим

Сегодня враг снова обстрелял Киев. В Оболонском районе столицы в результате удара российскими оккупантами загорелся грузовик и два здания.

Украинские Национальные Новости

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