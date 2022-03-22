В течение суток рашисты 20 раз обстреляли Киевскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киевской области в течение суток зафиксировано около 20 обстрелов российскими оккупантами. Об этом информирует председатель Киевской военной гражданской администрации Александр Павлюк, пишет УНН.
Детали
Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и частному сектору.
Следовательно, за сегодня зафиксировано около 20 обстрелов российскими оккупантами.
Днем обстреляли артиллерией город Бровары. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки. По предварительным данным жертв нет.
В Вышгородском районе в селе Старые Петровцы в 17:00 оккупанты обстреляли одно из предприятий.
Добавим
Сегодня враг снова обстрелял Киев. В Оболонском районе столицы в результате удара российскими оккупантами загорелся грузовик и два здания.