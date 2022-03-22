Протягом доби рашисти 20 разів обстріляли Київщину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Київській області протягом доби зафіксовано близько 20 обстрілів російськими окупантами. Про це інформує голова Київської військової цивільної адміністрації Олександр Павлюк, пише УНН.
Деталі
З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі та приватному сектору.
Відтак, за сьогодні зафіксовано близько 20 обстрілів російськими окупантами.
Вдень обстріляли артилерією місто Бровари. Снаряд влучив на територію одного з заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарськи споруди. За попередніми даними жертв немає.
У Вишгородському районі селі Старі Петрівці о 17:00 окупанти обстріляли одне з підприємств.
Додамо
Сьогодні ворог знову обстріляв Київ. В Оболонському районі столиці внаслідок удару російськими окупантами загорілася вантажівка та дві будівлі.