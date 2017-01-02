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12 марта, 19:49 • 86809 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 121140 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 113935 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111306 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 138751 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114035 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121081 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130317 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140403 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144666 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО

В течение суток боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО

Киев • УНН

 • 7167 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Оккупанты продолжили вести огонь по позициям украинских военных во всех направлениях, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Гнутово и Лебединский. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

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На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Лабачево. На Донецком - Северное, Авдеевку и Зайцево.

По состоянию на 18.00 произошел 21 обстрел.

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