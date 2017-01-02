В течение суток боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Оккупанты продолжили вести огонь по позициям украинских военных во всех направлениях, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Гнутово и Лебединский. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
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На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Лабачево. На Донецком - Северное, Авдеевку и Зайцево.
По состоянию на 18.00 произошел 21 обстрел.