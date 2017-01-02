Протягом доби бойовики 21 раз обстріляли позиції сил АТО

Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП бойовики обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Широкине, Грутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів снайпер. По Талаківці бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

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На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку та Лабачеве. На Донецькому – Північне, Авдіївка та Зайцеве.

Станом на 18.00 відбувся 21 обстріл.