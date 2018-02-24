В течение дня в зоне АТО не было ни одного обстрела - штаб

"С начала этого периода режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ситуация в зоне АТО находится под контролем ВСУ. Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих позициях и ведут наблюдение за противником.

Также сообщается, что сегодня было восстановлено поврежденное в результате вчерашнего обстрела боевиками из артиллерийских систем калибра 122 мм электро- и газоснабжение к населенному пункту Луганское.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО, из них 12 состоялось на луганском направлении, и еще один на донецком.