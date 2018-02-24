Протягом дня в зоні АТО не було жодного пострілу - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Від початку доби в зоні АТО не було зафіксовано жодного обстрілу українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Від початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18:00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються мінських домовленостей”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що ситуація у зоні АТО перебуває під контролем ЗСУ. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони, перебувають на своїх позиціях та ведуть спостереження за противником.
Також повідомляється, що сьогодні було відновлено пошкоджене внаслідок вчорашнього обстрілу бойовиками з артилерійських систем калібру 122 мм електро- та газопостачання до населеного пункту Луганське.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів позицій сил АТО, з них 12 відбулось на луганському напрямку, та ще один на донецькому.