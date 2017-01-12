В течение 2017 года основной спрос в сфере жилой недвижимости сохранится в эконом-сегменте - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. До 90% спроса в сфере жилой недвижимости в 2017 году будет приходиться на эконом-сегмент. Об этом говорится в аналитической статье на сайте UBR, сообщает УНН.
По оценке аналитиков, такая тенденция сохранялась последние два года.
"Продается то, что представлено в диапазоне от 400 тыс. грн до 1 млн грн, как в Киеве, так и в пригороде. Тенденции этого года - увеличение предложения мини-квартир с ремонтом и мебелью. И если инвесторы ранее искали проекты, сейчас ищут профессиональные команды, которым доверят инвестирование в квадратные метры под управлением", - подчеркнул эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.
Напомним, что эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке жилой недвижимости так называемые смарт-квартиры — жилье небольшой площади, в котором однако можно обустроить комфортное проживание.
Как пояснил вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, самый комфортный метраж для небольшой квартиры — 35 кв. м для однокомнатной, 50 кв.м для двухкомнатной и 70 кв.м — для квартиры на три комнаты. В то же время он отметил о существовании санитарных норм, согласно которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть вся квартира может быть примерно 25 кв. м, но не меньше.