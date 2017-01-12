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Протягом 2017 року основний попит у сфері житлової нерухомості збережеться в економ-сегменті – експерт

Протягом 2017 року основний попит у сфері житлової нерухомості збережеться в економ-сегменті – експерт

Київ • УНН

 • 9028 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. До 90% попиту у сфері житлової нерухомості у 2017 році припадатиме на економ-сегмент. Про це йдеться в аналітичній статті на сайті UBR, повідомляє УНН.

За оцінкою аналітиків, така тенденція зберігалася останні два роки.

"Продається те, що представлено в діапазоні від 400 тис. грн до 1 млн грн - як в Києві, так і в передмісті. Тенденції цього року - збільшення пропозиції міні-квартир з ремонтом і меблями. І якщо інвестори раніше шукали проекти, зараз шукають професійні команди, яким довірять інвестування в квадратні метри під управлінням", - підкреслив експерт з нерухомості Михайло Артюхов.

Нагадаємо, експерти вважають найбільш затребуваним сегментом на ринку житлової нерухомості є так звані смарт-квартири — житло невеликої площі, в якому однак можна облаштувати комфортне проживання.

Як пояснив віце-президент "Київміськбуду" Аркадій Бондарев, за оцінками фахівців, найкомфортніший метраж для невеликої квартири — 35 кв. м для однокімнатної, 50 кв.м для двокімнатної та 70 кв.м — для квартири на три кімнати. Водночас він наголосив про існування санітарних норм, за якими на одну людину має припадати 17,5 корисних квадратів, тобто вся оселя може бути приблизно 25 кв. м, але не менше.

 

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