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15 марта, 19:03 • 114989 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165951 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137552 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130038 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112628 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105362 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101353 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Процесс по делу Р.Сущенко может затянуться на 2 года - адвокат

Процесс по делу Р.Сущенко может затянуться на 2 года - адвокат

Киев • УНН

 • 8006 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Процесс по делу незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко может затянуться на 2 года. Об этом заявил адвокат Марк Фейгин, слова которого цитирует журналист "Радио Свобода" Ольга Комарова в микроблоге Twitter, передает УНН.

"Фейгин: процесс по Сущенко может затянуться на 2 года", - написала О.Комарова.

Также адвокат добавил, что Р.Сущенко не пытали в тюрьме, однако пытались на него давить.

"Пытки не было. К нему вежливо обращаются. Хотя других украинцев я знаю, что пытали", - процитировала журналистка слова М.Фейгина.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Украинские Национальные Новости

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