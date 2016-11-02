Процесс по делу Р.Сущенко может затянуться на 2 года - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Процесс по делу незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко может затянуться на 2 года. Об этом заявил адвокат Марк Фейгин, слова которого цитирует журналист "Радио Свобода" Ольга Комарова в микроблоге Twitter, передает УНН.
"Фейгин: процесс по Сущенко может затянуться на 2 года", - написала О.Комарова.
Также адвокат добавил, что Р.Сущенко не пытали в тюрьме, однако пытались на него давить.
"Пытки не было. К нему вежливо обращаются. Хотя других украинцев я знаю, что пытали", - процитировала журналистка слова М.Фейгина.
Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.