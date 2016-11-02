Процес у справі Р.Сущенка може затягнутися на 2 роки – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Процес у справі незаконно затриманого у РФ українського журналіста Романа Сущенка може затягнутися на 2 роки. Про це заявив адвокат Марк Фейгін, слова якого цитує журналіст "Радіо Свобода" Ольга Комарова у мікроблозі Twitter, передає УНН.
“Фейгін: процес по Сущенку може затягнутися на 2 роки”, — написала О.Комарова.
Також адвокат додав, що Р.Сущенка не катували у в’язниці, проте намагалися на нього тиснути.
“Катування не було. До нього ввічливо звертаються. Хоча інших українців я знаю, що катували”, — процитувала журналістка слова М.Фейгіна.
Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.