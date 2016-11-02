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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Процес у справі Р.Сущенка може затягнутися на 2 роки – адвокат

Процес у справі Р.Сущенка може затягнутися на 2 роки – адвокат

Київ • УНН

 • 8006 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Процес у справі незаконно затриманого у РФ українського журналіста Романа Сущенка може затягнутися на 2 роки. Про це заявив адвокат Марк Фейгін, слова якого цитує журналіст "Радіо Свобода" Ольга Комарова у мікроблозі Twitter, передає УНН.

“Фейгін: процес по Сущенку може затягнутися на 2 роки”, — написала О.Комарова.

Також адвокат додав, що Р.Сущенка не катували у в’язниці, проте намагалися на нього тиснути.

“Катування не було. До нього ввічливо звертаються. Хоча інших українців я знаю, що катували”, — процитувала журналістка слова М.Фейгіна.

Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

Українські Національні Новини

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