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Против главы "Укртрансбезопасности" начали расследование из-за карты Европы с аннексированным Крымом в составе РФ

Киев  •  УНН

 • 22061 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министерство инфраструктуры Украины начало служебное расследование в отношении председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка из-за использования карты с оккупированным Крымом в составе Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря министра Марина Томко.

"Министр инфраструктуры Украины Volodymyr Omelyan дал поручение начать служебное расследование по использованию головой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с “российским “Крымом”, — говорится в сообщении.

В среду, 31 октября, в офисе Европейской бизнес ассоциация состоялся круглый стол, на котором председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк показал карту Европы с “российским” Крымом.

Позже глава Укртрансбезопасности попытался объяснить этот факт тем, что увидел презентацию только во время выступления, однако не уточнил, кто именно её готовил. При этом он заявил, что обратился в СБУ для того, чтобы компетентные органы разобрались, был ли данный факт “сознательной, преднамеренной провокацией” или “бессознательной ошибкой чиновника”.

Как ранее информировал УНН, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 декабря жителя села Жемчужина Крыма на аннексированном Россией украинском полуострове Дилявера Гафарова, которого российские правоохранители подозревают в участии в вооруженном формировании.

30 октября в аннексированном Крыму крымского татарина Дилявера Гафарова задержали после обысков. Его задержали по подозрению ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса РФ (участие в вооруженном формировании). 30 октября ФСБ пришла с обысками к дому крымчанина в поселке Жемчужина Кировского района. Как сообщили журналистам Крим.Реалии в “Крымской солидарности”, в доме Гафарова искали оружие, однако “ничего не нашли”. При этом силовики изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, приведены силовиками.

Украинские Национальные Новости

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