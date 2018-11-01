Проти голови "Укртрансбезпеки" почали розслідування через мапу Європи із анексованим Кримом у складі РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністерство інфраструктури України розпочало службове розслідування стосовно голови Державної служби України із безпеки на транспорті Михайла Ноняка за використання карти із окупованим Кримом у складі Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку прес-секретаря міністра Марину Томко.
“Міністр інфраструктури України Volodymyr Omelyan дав доручення розпочати службове розслідування щодо використання головою Укртрансбезпеки Михайло Ноняк мапи з „російським“ Кримом”, — йдеться у повідомленні.
У середу, 31 жовтня, в офісі Європейської бізнес асоціація відбувся круглий стіл, на якому голова Державної служби України із безпеки на транспорті Михайло Ноняк показав мапу Європи із “російським” Кримом.
Пізніше глава Укртрансбезпеки спробував пояснити цей факт тим, що побачив презентацію тільки під час виступу, однак не уточнив, хто саме її готував. При цьому він заявив, що звернувся до СБУ для того, щоб компетентні органи розібралися чи є даний факт “свідомою, навмисною провокацією” або “несвідомою помилкою чиновника”.
Як раніше інформував УНН, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 грудня жителя села Перлина Криму на анексованому Росією півострові Ділявера Гафарова, якого російські правоохоронці підозрюють в участі у збройному формуванні.
30 жовтня в анексованому Криму кримського татарина Ділявера Гафарова затримали після обшуків. Його затримали за підозрою ч. 2 ст. 208 Кримінального кодексу РФ (участь у збройному формуванні). 30 жовтня ФСБ прийшла з обшуками до будинку кримчанина у селищі Перлина Кіровського району. Як повідомили журналістам Крим.Реалії у “Кримській солідарності”, в будинку Гафарова шукали зброю, проте “нічого не знайшли”. При цьому силовики вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти. Як поняті в обшуку брали участь дві дівчини з Феодосії, приведені силовиками.