У МЗС відреагували на арешт Гафарова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України назвали арешт підконтрольним Кремлю Київським районним судом Сімферополя Ділявера Гафарова дискримінацією та висловили протест РФ. Про це речниця українського зовнішньополітичного відомства Мар’яна Беца написала в Twitter, інформує УНН.
“Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ. РФ має негайно припинити переслідування кримських татар, виконати вимоги резолюцій ГА ООН та наказ Міжнародного суду ООН”, — зазначила Беца у серії повідомлень.
Як раніше інформував УНН, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 грудня жителя села Перлина Криму на анексованому Росією півострові Ділявера Гафарова, якого російські правоохоронці підозрюють в участі у збройному формуванні.
30 жовтня в анексованому Криму кримського татарина Ділявера Гафарова затримали після обшуків. Його затримали за підозрою ч. 2 ст. 208 Кримінального кодексу РФ (участь у збройному формуванні). 30 жовтня ФСБ прийшла з обшуками до будинку кримчанина у селищі Перлина Кіровського району. Як повідомили журналістам Крим.Реалії у “Кримській солідарності”, в будинку Гафарова шукали зброю, проте “нічого не знайшли”. При цьому силовики вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти. Як поняті в обшуку брали участь дві дівчини з Феодосії, приведені силовиками.