Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Ділявера Гафарова

“Суддя не вникав в обставини справи, в особу Гафарова. Він не судимий, раніше правоохоронні органи не мали до нього претензій. Це суддею не було враховано”, — заявив адвокат Сеяр Паніч.

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Як раніше інформував УНН, 30 жовтня в анексованому Криму кримського татарина Ділявера Гафарова затримали після обшуків. Його затримали за підозрою ч. 2 ст. 208 Кримінального кодексу РФ (участь у збройному формуванні). 30 жовтня ФСБ прийшла з обшуками до будинку кримчанина у селищі Перлина Кіровського району. Як повідомили журналістам Крим.Реалії у “Кримській солідарності”, в будинку Гафарова шукали зброю, проте “нічого не знайшли”. При цьому силовики вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти. Як поняті в обшуку брали участь дві дівчини з Феодосії, приведені силовиками.