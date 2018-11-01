Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Дилявера Гафарова
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 декабря жителя села Жемчужина Крыма на аннексированном Россией украинском полуострове Дилявера Гафарова, которого российские правоохранители подозревают в участии в вооруженном формировании. Об этом сообщает “Крымская солидарность” со ссылкой на адвоката Сеяра Панича, информирует УНН.
“Судья не вникал в обстоятельства дела, в личность Гафарова, который не был судим. Ранее правоохранительные органы не имели к нему претензий. Это судьей не было учтено”, — заявил адвокат Сеяр Панич.
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Как ранее информировал УНН, 30 октября в аннексированном Крыму крымского татарина Дилявера Гафарова задержали после обысков. Его задержали по подозрению ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса РФ (участие в вооруженном формировании). 30 октября ФСБ пришла с обысками к дому крымчанина в поселке Жемчужина Кировского района. Как сообщили журналистам Крим.Реалии в “Крымской солидарности”, в доме Гафарова искали оружие, однако “ничего не нашли”. При этом силовики изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, приведены силовиками.