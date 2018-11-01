В МИД отреагировали на арест Гафарова
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины назвали арест подконтрольным Кремлю Киевским районным судом Симферополя Дилявера Гафарова дискриминацией и выразили протест РФ. Об этом пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца написала в Twitter, передает УНН.
"Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ. РФ должна немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций ГА ООН и приказ Международного суда ООН", - отметила Беца в серии сообщений.
Как ранее информировал УНН, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 декабря жителя села Жемчужина Крыма на аннексированном Россией украинском полуострове Дилявера Гафарова, которого российские правоохранители подозревают в участии в вооруженном формировании.
30 октября в аннексированном украинском Крыму крымского татарина Дилявера Гафарова задержали после обысков. Его задержали по по подозрению ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса РФ (участие в вооруженном формировании). 30 октября ФСБ пришла с обысками к дому крымчанина в поселке Жемчужина Кировского района. Как сообщили журналистам Крим.Реалии в “Крымской солидарности”, в доме Гафарова искали оружие, однако “ничего не нашли”. При этом силовики изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, приведены силовиками.